Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,466 EUR +6,30% (24.02.2021, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,988 GBP +5,40% (24.02.2021, 17:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (24.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie des britischen Öl- und Gasproduzenten BP habe im späten Handel noch einmal kräftig zulegen können. Rückenwind sei - wie so oft in den vergangenen Wochen - vom Rohstoffmarkt gekommen. So hätten die Ölpreise ihre jüngste Rallye auch heute wieder fortgesetzt. Und dies sei angesichts der Nachrichtenlage wirklich beeindruckend.Denn in den USA seien die Rohöl-Lagerbestände überraschend um 1,3 Millionen auf 463,0 Millionen Barrel gestiegen. Experten hätten zuvor mit einem deutlichen Rückgang von 6,5 Millionen Barrel gerechnet. Derartige Meldungen seien in der Vergangenheit oft ein Grund gewesen, weshalb die Ölpreise anschließend unter Druck geraten seien. Heute sei es aber weiter nach oben gegangen. Händler hätten darauf verwiesen, dass in vielen anderen Regionen die Lagerbestände aufgrund der wieder anziehenden Nachfrage weiter sinken würden.Das Marktumfeld für BP helle sich durch die gestiegenen Ölpreise natürlich deutlich auf. Das Chartbild der Aktie sei nach wie vor bullish und die Bewertung immer noch günstig. Anleger könnten daher bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite 5,2 Prozent) weiterhin zugreifen. Investierte Anleger sollten nun den Stopp zur Gewinnsicherung auf 2,70 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BP-Aktie. (Analyse vom 24.02.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,461 EUR +4,17% (24.02.2021, 22:01)