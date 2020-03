Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an BP, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktienkurse von Öl- und Gasproduzenten wie Royal Dutch Shell oder BP hätten zuletzt stark unter den massiv gesunkenen Ölpreisen gelitten. Zahlreiche Anleger würden sich fragen, ob nun der richtige Zeitpunkt für einen günstigen Einstieg bei den beiden Dividendenperlen gekommen sei. Dies hänge jetzt vor allem von einer Entwicklung ab.Nachdem sich Saudi-Arabien und Russland zuletzt nicht auf eine umfassende Förderkürzung hätten einigen können und anschießend sogar angekündigt hätten, die eigene Ölproduktion hochzufahren, sei es mit dem Ölpreis kräftig bergab gegangen. Denn ein steigender Ausstoß von zwei der drei weltweit wichtigsten Fördernationen dürfte der ohnehin schon aktuell überversorgte Markt wohl kaum verkraften.Doch nun rudere vor allem Russland deutlich zurück. Energieminister Alexander Nowak wolle rasch wieder neue Verhandlungen aufnehmen. Er habe betont: "Die Türen sind nicht geschlossen!" Man sei durchaus gewillt, die Zusammenarbeit mit der OPEC weiter fortzusetzen.Sollten sich Saudi-Arabien und Russland wirklich darauf einigen, gemeinsam die Förderengen zu senken, wäre dies ein sehr starkes Signal an den Markt und dürfte den Ölpreisen einen kräftigen Schub geben. Noch seien beide Seiten davon aber sehr weit entfernt.Thorsten Küfner von "Der Aktionär" favorisiert innerhalb des Sektors aktuell die Aktie von BP. Wer hier investiert sei, beachte den Stopp bei 2,90 Euro. (Analyse vom 11.03.2020)