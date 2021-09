Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,696 EUR 0,00% (23.09.2021, 10:59)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,18 GBP -0,02% (23.09.2021, 11:12)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (23.09.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BP: Re-Opening-Aktie - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Impfkampagne in Deutschland laufe schleppend. Dennoch fordere der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, die Aufhebung aller Beschränkungen. "Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat", habe er der Neuen Osnabrücker Zeitung gesagt. "Also braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: In sechs Wochen ist auch bei uns Freedom Day! Am 30. Oktober werden alle Beschränkungen aufgehoben!" Zwar sei die Abfuhr der Bundesregierung auf dem Fuß gefolgt. Dennoch zeige der Vorstoß, dass die Wiedereröffnungen in Deutschland und Europa nicht mehr aufzuhalten seien.Aus diesem Grund sei Goldman Sachs positiv für Re-Opening-Aktien gestimmt. Die Analysten hätten elf Titel aus diesem Segment identifiziert und zum Kauf empfohlen: der Uhrenhersteller Swatch Group, die Fluggesellschaft easyJet, der Triebwerkshersteller Rolls-Royce, die Flughafengruppe Flughafen Zürich, der Ölkonzern TotalEnergies, der Luxuskonzern Richemont, das Sicherheitsunternehmen Prosegur, der Infrastrukturkonzern ACS, das Immobilien-Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield und der britische Einzelhändler WHSmith. Angeführt werde diese "Conviction List" vom Öl-Giganten BP. Der Titel habe nach Ansicht der Analysten ein Aufwärtspotenzial von knapp 60 Prozent. Angesichts der zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreise dürften sich Anleger auf ein positives drittes Quartal einstellen. (Ausgabe 37/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,70 EUR +1,15% (23.09.2021, 11:14)