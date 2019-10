London-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Das Q3-Zahlenwerk sei durch die Öl- und Gaspreisrückgange sowie milliardenschwere Wertberichtigungen (Desinvestitionen) geprägt gewesen. Das bereinigte EPS habe sich alles in allem im Rahmen der Analystenerwartung bewegt, habe aber den Marktkonsens übertroffen. Die Q3-Dividende habe der Analystenerwartung entsprochen. Der freie Cashflow (FCF) sei zwar positiv gewesen und habe die Ausschüttung vollständig gedeckt, aufgrund des Nettoverlustes (Wertberichtigungen) sei aber das Gearing (per 30.09.: 32%) im Quartalsverlauf weiter gestiegen und liege über der Zielspanne (20%-30%). Die Ziele für 2021 seien bestätigt worden (FCF vor Steuern (Upstream & Downstream) bei einem realen Ölpreis von 55 USD je Barrel: 23 bis 25 Mrd. USD). BP halte eine Dividendenerhöhung in 2019 für unwahrscheinlich, was Diermeier nicht überrascht habe, den Markt aber enttäuscht habe (BP-Aktie am 29.10.: -4%). Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert. Die Dividendenrendite sei u.a. attraktiv (u.a. 2019e: 6,5%).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hat seine Halteempfehlung für die BP-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde von 5,50 GBP auf 5,30 GBP gesenkt. (Analyse vom 30.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,781 EUR +1,28% (30.10.2019, 12:26)