Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie lege nach der Rally der vergangenen Wochen im heutigen Handel eine kleine Verschnaufpause ein. Dies sei natürlich wenig verwunderlich, da auch die Ölpreise aktuell auf hohem Niveau etwas nachgeben würden. Am Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,05 US-Dollar gekostet. Das seien 37 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 32 Cent auf 80,32 Dollar gefallen.Am Montag sei der Preis für Nordseeöl mit mehr als 84 Dollar auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen. Für ein Fass US-Rohöl hätten in der Spitze rund 82 Dollar gezahlt werden müssen. Das sei der höchste Stand seit dem Jahr 2014.Haupttreiber der Entwicklung sei nach wie vor die globale Energieknappheit. Vor allem die Gas- und Kohlepreise seien deshalb stark gestiegen. Erdöl gelte ebenfalls als knapp, werde aber auch durch die steigenden Preise anderer Energieträger mit nach oben gezogen.Aus Sicht von Fachleuten gerate der Ölverbund Opec+ zunehmend unter Druck, seine Förderung stärker auszuweiten. Anfang Oktober habe der Verbund der 23 Förderländer zwar eine Erhöhung für Anfang November beschlossen. Rufe nach einer darüber hinausgehenden Anhebung seien aber ungehört geblieben. Die nächste Zusammenkunft sei für Anfang November geplant. "Ob es vorher noch zu einer außerplanmäßigen Zusammenkunft kommt, ist eher fraglich", habe Commerzbank-Experte Carsten Fritsch gesagt.Value-Investoren können weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 3,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 13.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link