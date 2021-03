Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,34 EUR -5,09% (26.02.2021, 17:35)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,909 GBP -4,48% (26.02.2021, 17:37)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (01.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Das Papier des britischen Energieriesen habe in der vergangenen Handelswoche weiter zulegen können. Gehe es nach den Experten des US-Analysehauses Bernstein Research, so habe die Dividendenperle allerdings immer noch reichlich Luft nach oben.So habe Analyst Oswald Clint die Einstufung für die BP-Aktie auf "outperform" belassen. Das Kursziel sehe er unverändert auf 490 GBP (umgerechnet 5,67 Euro), was satte 67% über dem aktuellen Kursniveau liege. Clint habe erklärt, dass die Energiekonzerne das vierte Quartal praktisch mit "angezogener Handbremse" hinter sich gebracht hätten. Er gehe davon aus, dass die Öl- und Gasproduzenten für das Schlussquartal "nicht gerade begeisternde Resultate" vorlegen dürften. Clint habe jedoch betont, dass z.B. Aktienrückkäufe als kurstreibende Elemente unterschätzt würden. Für Clint würden die Anteile von Royal Dutch Shell, Repsol und BP zu den "Top Picks" im Sektor gehören."Der Aktionär" halte das hohe Kursziel von Bernstein Research zwar durchaus für ambitioniert, sei aber auch weiterhin optimistisch für die immer noch günstig bewertete BP-Aktie. Mutige Anleger könnten bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,2%) weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 2,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vo 01.03.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,3665 EUR -2,95% (26.02.2021, 22:26)