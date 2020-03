Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,825 EUR -17,82% (16.03.2020, 14:17)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,821 EUR -9,89% (16.03.2020, 14:02)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

254,45 GBp -7,91% (16.03.2020, 13:23)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (16.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Der Ölpreis nähere sich wieder seinen Mehrjahrestiefs im Bereich von unter 30 USD je Barrel an. So tief seien Brent und WTI zuletzt Anfang 2016 gestanden. Damals habe der Preisrutsch bereits Ende 2014 begonnen - bei Kursen von rund 100 USD. Doch es gebe noch etwas Anderes, was das aktuelle Marktumfeld sehr stark von dem in den Jahren 2014 bis 2016 unterscheide. Denn damals hätten sich die großen europäischen Energieriesen allesamt auf ihr anhaltend starkes Standbein im Raffinerie- und Tankstellengeschäft verlassen können. Dieses habe zwischen 2014 und 2016 durchgehend für satte Gewinne gesorgt, während die Erträge im klassischen Fördergeschäft (Upstream) eingeknickt seien.Doch in diesem Jahr sehe es diesbezüglich weniger gut aus: Schon in den vergangenen Quartalen seien die Gewinne im Petrochemie- und Raffineriebereich zurückgegangen. Da in den vergangenen Jahren in Asien die Kapazitäten erweitert worden seien, seien die Raffineriemargen zuletzt gefallen. Hinzu komme der immer stärkere Druck von mehreren Seiten, das Geschäftsmodell wesentlich nachhaltiger zu gestalten. Und dies koste die Öl- und Gasriesen zunächst v.a. erstmal viel Geld. Im Vergleich zu 2014 verfüge BP aber immerhin über wesentlich bessere Kostenstruktur.Das Marktumfeld für BP sei nach wie vor sehr schwierig. Daher sollten konservative Anleger weiterhin an der Seitenlinie verharren. Wenn überhaupt sollten nur sehr mutige Anleger mit einem langen Atem bei den Dividendenperlen zugreifen. Ganz wichtig: Stoppkurse setzen und dann die Positionen im Ernstfall auch verkaufen! Verluste begrenzen sei und bleibe nicht zu Unrecht eine der wichtigsten Börsenregeln überhaupt, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: