Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,393 EUR -3,31% (25.03.2021, 15:51)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,4355 EUR -2,22% (25.03.2021, 15:34)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,936 GBP -2,64% (25.03. 2021, 15:36)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise würden ihre Korrektur nach ihrer langen Rallye seit November weiter fortsetzen - und damit auch die Anteilscheine von BP nach unten ziehen. Die Papiere des britischen Energieriesen würden aktuell knapp drei Prozent verlieren.Indes komme der Konzern immerhin bei einem wichtigen Zukunftsprojekt voran. So sei nun der Förderantrag für ein riesiges Wasserstoffprojekt weiter vorangebracht worden. Zusammen mit Partner Ørsted solle Windstrom in der Raffinerie in Lingen mit einem 50-Megawatt-Elektrolyseur in Wasserstoff umgewandelt werden. Die beiden Konzerne würden hoffen, dass am Standort ab dem Jahre 2024 erstmals grüner Wasserstoff erzeugt werden könne.Ørsted-Vize-Präsident Anders Christian Nordstrøm habe betont: "Raffinerien verbrauchen derzeit etwa ein Drittel des gesamten produzierten grauen Wasserstoffs in Europa und haben deshalb ein erhebliches Potenzial für die Dekarbonisierung."Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Ørsted.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: