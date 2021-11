Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,804 EUR -1,65% (30.11.2021, 21:30)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

3,822 EUR -1,29% (30.11.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

327,20 GBp -0,15% (30.11.2021, 17:36)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (30.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Dienstag von zwei Seiten in die Zange genommen worden und auf dreimonatige Tiefstände gefallen. Zum einen hätten neue Corona-Ängste belastet, zum anderen habe ein stärkerer US-Dollar die Nachfrage gedämpft. Daher seien Brent- und WTI-Öl deutlich eingeknickt, was wiederum die Kurse von Energieriesen wie BP oder Chevron belaste.Für Verunsicherung hätten zum einen Bemerkungen von Stephane Bancel gesorgt, Chef des US-Pharmakonzerns Moderna . In einem Zeitungsinterview habe Bancel die Erwartung geäußert, dass die Corona-Impfstoffe deutlich weniger wirksam gegen die neu entdeckte Omikron-Variante seien. Zudem dürfte es Monate dauern, bis die Produzenten angepasste Impfstoffe in nennenswertem Umfang herstellen könnten. Schon in der Vergangenheit hätten die Erdölpreise auf schlechte Corona-Nachrichten meist mit Preisabschlägen reagiert, da eine trübere Corona-Lage in der Regel mit konjunktureller Belastung und weniger Rohölverbrauch einhergehe.Verstärkt worden seien die Preisabschläge durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank FED. Deren Chef Jerome Powell habe die Möglichkeit einer rascheren Straffung der Geldpolitik signalisiert. Der US-Dollar habe daraufhin spürbar zugelegt, was Erdöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums teurer werden lasse. Der Rohstoff werde in der US-Währung gehandelt, weshalb sich Öl für Nachfrager aus anderen Währungsräumen im Falle einer Dollar-Aufwertung verteuere.Natürlich würden die Kurse der großen Ölproduzenten im Zuge der aktuell schwachen Ölpreisentwicklung unter Druck geraten. Doch Grund zu erhöhter Sorge bestehe aktuell noch nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: