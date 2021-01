Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,291 EUR +0,64% (08.01.2021, 13:59)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,294 EUR +1,35% (08.01.2021, 13:45)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

296,85 GBp +0,63% (08.01.2021, 13:46)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Über viele Monate hinweg hätten die Anteilseigner von BP kaum Grund zur Freude gehabt. Doch seit Beginn der Impfstoff-Rally Ende 2020 laufe es auch beim britischen Energiegiganten wieder richtig rund. Angetrieben von steigenden Ölpreisen sowie zahlreicher sehr optimistischer Analystenkommentaren gehe es stetig nach oben.In dieser Woche sei der BP-Aktie wieder einmal ein neues Kaufsignal geglückt. Doch mit dem Anstieg auf ein neues Mehrmonats-Hoch seien die Papiere immer noch nicht teuer. Dies zeige sich beim Blick auf die neuesten Analystenprognosen.So würden die Experten erwarten, dass die Briten im laufenden Jahr wieder einen Nettogewinn von 4,8 Mrd. Dollar bzw. 0,46 Dollar (umgerechnet 0,38 Euro) je Aktie erzielen würden. Daraus würde sich ein KGV von 9 ergeben. Für das kommende Jahr lägen die Prognosen sogar wieder bei einem Überschuss von 9,0 Mrd. Dollar bzw. 0,90 Dollar je Aktie. Damit würde das KGV sogar auf gerade einmal 5 sinken.Ölaktien bleiben nach wie vor nichts für Investoren mit einem schwachen Nervenkostüm, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer allerdings über Mut und einen langen Atem verfüge, könne bei der immer noch günstig bewerteten BP-Aktie weiterhin an Bord bleiben. Der Stoppkurs könne bei 2,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: