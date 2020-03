Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (25.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem die Corona-Hysterie die Weltbörsen seit Wochen schwer belastet habe, habe es gestern eine kräftige Erholung gegeben. Im Zuge dessen hätten auch die zuvor gebeutelten Anteilscheine des Energieriesen BP stark zulegen können. Nach einem Plus von 24 Prozent würden sich die Anleger fragen, ob nun der passende Einstiegszeitpunkt gekommen sei.Für die Experten des Analysehauses Bernstein Research sei die Antwort klar: Die BP-Aktie sei ihrer Ansicht nach immer noch zu günstig bewertet. Sie würden den fairen Wert unverändert bei 470 Britischen Pence (umgerechnet 5,03 Euro) sehen, was satte 49 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Dementsprechend würden die Analysten die Dividendenperle weiterhin mit "outperform" einstufen. Für Analyst Neil Beveridge sei BP nach wie vor der Favorit im Sektor.Auch für den "Aktionär" sei der heftige Kursrutsch der BP-Papiere überzogen gewesen. Der Kurs des britischen Konzerns notiere aktuell immer noch weit unter dem Niveau nach der Deepwater-Horizon-Katastrophe - und damals habe regelrecht die gesamte Existenz des Unternehmens auf dem Spiel gestanden.Andererseits sollten sich Anleger auch vor Augen halten, dass die Ölpreise 2010 weitaus höher notiert hätten als aktuell. Zudem dürfte der Stillstand im Zuge der Corona-Panik auch für deutliche Einbrüche im Raffinerie und Tankstellengeschäft sorgen.Wer bereits investiert ist, sollte nun den Stoppkurs nachziehen, aktuell bietet sich hierfür die Marke von 2,30 Euro an, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Anleger, die noch keine BP-Aktien im Depot hätten, sollten nicht in die gestrige Fahnenstange hinein kaufen, sondern zunächst Rücksetzer für einen Einstieg abwarten. Eine mögliche Erholung der Energieaktien dürfte angesichts der vielen Baustellen schließlich keine Einbahnstraße werden. (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link