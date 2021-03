Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,5765 EUR +0,32% (19.03.2021, 09:36)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,56 EUR -2,04% (19.03.2021, 09:20)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,05 GBP -2,43% (19.03. 2021, 09:30)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (19.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Nachdem die Aktienkurse der Energieriesen BP und Shell über Monate hinweg fast durchgängig Rückenwind vonseiten der Rohstoffmärkte erhalten hätten, gebe es von dort nun mal wieder heftigen Gegenwind. Denn im gestrigen Handel seien die Ölpreise stark unter Druck geraten. Brent-Öl habe sich etwa zwischenzeitlich um knapp neun Prozent auf rund 62 Dollar verbilligt.Auslöser für den starken Rückgang seien auch Sorgen über ein möglicherweise überhöhtes Ölangebot. Hierzu hätten zum einen Äußerungen der Internationalen Energieagentur IEA vom Vortag beigetragen. Die IEA habe Prognosen einiger Rohstoffanalysten entgegengetreten, die am Erdölmarkt teils starke Preisanstiege erwarten würden. Dagegen habe die Organisation auf ein hohes Angebot verwiesen."Die IEA versetzt Optimisten am Ölmarkt einen Dämpfer", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank kommentiert. Er habe außerdem auf die Aussagen des Interessenverbands zu den Ölreserven verwiesen. Demnach gebe es auf dem Weltmarkt weiterhin reichlich Lagerbestände.Darüber hinaus hätten Händler auf den gestiegen Wechselkurs des US-Dollar verwiesen, der ebenfalls einen leicht negativen Effekt haben dürfte. Rohöl werde in Dollar gehandelt. Ein höherer Dollarkurs mache Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Zudem würden auch auf die nur schleppend verlaufenden Impfungen in einigen Teilen der Welt verweisen. Anfang März sei der Brent-Preis noch über 71 Dollar gestiegen.Anleger behalten die Ruhe und beachten die Stoppkurse bei 13,60 Euro (Shell) beziehungsweise 2,70 Euro (BP), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link