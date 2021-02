Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,2395 EUR -0,86% (18.02.2021, 08:50)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,2205 EUR +0,75% (17.02.2021)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

2,81 GBP -0,53% (17.02.2021)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (18.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP dürfte den heutigen Handelstag mit einem deutlichen Minus beginnen. Schuld daran seien diesmal nicht schwächelnde Ölpreise - diese hätten sich in dieser Woche erneut sehr robust gezeigt. Es liege vielmehr am Dividendenabschlag, der heute auch bei Shell fällig werde.Nach Ansicht der Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs biete das aktuelle Kursniveau der BP-Anteile Anlegern eine sehr gute Einstiegsgelegenheit. Analyst Michele della Vigna habe die Aktie im Rahmen seiner jüngsten Studie erneut auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel beziffere er unverändert auf 430 Britische Pence (umgerechnet 4,88 Euro). Dies liege stattliche 51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Nach Ansicht von della Vigna sollte sich die zuletzt starke Kursentwicklung der großen Energietitel auch noch in den nächsten zwölf Monaten fortsetzen. Ihm zufolge dürften solide Q1-Zahlen, steigende Gewinnerwartungen für 2021 sowie 2022 und die Aussicht auf Aktienrückkäufe den Aktien von BP & Co Rückenwind bescheren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: