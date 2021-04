Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,596 EUR +2,04% (07.04.2021, 10:36)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

308,20 GBp +2,78% (07.04.2021, 10:38)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (07.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Der Öl-Konzern gehe nun davon aus, dass das im Transformationsplan (bis 2025) festgelegte Nettofinanzverschuldungsziel von 35 (31.12.2020: 38,9) Mrd. USD bereits während des Q1 2021 erreicht worden sei. BP sei bisher davon ausgegangen, dass die Nettofinanzverschuldung in Q1-Q2 2021 steige. Der Konzern habe in Q1 2021 neben den milliardenschweren Desinvestitionen (rund 4,7 Mrd. USD) von den gestiegenen Ölpreisen (u.a. Brent-Durchschnittspreis in Q1 2021: +35% q/q bzw. +21% y/y) profitiert. Durch das Erreichen des Nettofinanzverschuldungsziels sei die Grundbedingung für eine höhere Ausschüttung (weiterhin Quartalsdividende von 0,0525 USD/Aktie) per Aktienrückkäufe (mindestens 60% der Überschussliquidität) erfüllt worden. Die im Umlauf befindliche Aktienanzahl von BP sei den letzten zwei Jahren leicht gestiegen.Vor dem Hintergrund eines optimistischeren Ölpreisszenarios habe Diermeier seine Prognosen mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 0,36 (alt: 0,30) USD; EPS 2022e: 0,45 (alt: 0,41) USD). Der BP-Konzern weise (per 31.12.2020) in dem von Diermeier gecoverten Öl- und Gassektor die höchste statistische Reichweite der nachgewiesenen Öl- und Gasreserven (rund 14 Jahre; Spanne in seinem Universum: 7 bis 14 (Mittelwert: rund 10) Jahre) auf. Der notwendige Strukturwandel - Entwicklung vom Öl- und Gaskonzern zum Energiekonzern - bleibe nach Erachten des Analysten herausfordernd. Allerdings werde dessen Finanzierung durch die Erholung der Ölpreise (höhere Cash-flows) erleichtert.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research bewertet die BP-Aktie (seit Jahresbeginn: +18%; zum Vergleich Brent: +21%) nach wie vor mit "halten". Das Kursziel werde von 2,60 GBP auf 3,00 GBP erhöht. (Analyse vom 07.04.2021)Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:3,592 EUR +0,79% (07.04.2021, 10:50)