Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,102 EUR -3,21% (15.03.2022, 08:55)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,246 EUR -1,44% (14.03.2022, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

355,40 GBp -1,39% (14.03.2022, 17:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Gegenwind für die Aktie von BP: Die vorsichtige Hoffnung auf eine mögliche Annäherung im Krieg Russlands gegen die Ukraine habe die Ölpreise deutlich nach unten gedrückt. So hätten sich Brent- und WTI-Öl um fast 8 Dollar verbilligt. Der WTI-Preis sei dadurch erstmals seit Anfang März kurzzeitig unter die Marke von 100 Dollar gesunken.Die Invasion Russlands und scharfe Sanktionen vieler Länder hätten die Preise vor einer Woche auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 getrieben. Ein Barrel Brent sei vergangenen Montag noch bis auf rund 139 Dollar gestiegen. Mittlerweile hätten sich die Preise wieder ein gutes Stück davon entfernt."Hintergrund sind positive Signale bei den Gesprächen russischer und ukrainischer Vertreter am Wochenende, die auf eine Annäherung hoffen lassen", habe Carsten Fritsch, Analyst bei der Commerzbank, kommentiert. So hätten rund zweieinhalb Wochen nach der Invasion in die Ukraine durch Russland am Montag neue Verhandlungen der beiden Staaten begonnen. Die Verhandlungen über ein Ende der Kämpfe seien nach Angaben aus Kiew zwar zunächst unterbrochen worden. Sie sollten an diesem Dienstag aber fortgesetzt werden.Unterdessen hätten die internationalen Atomverhandlungen mit dem Iran einen Rückschlag erlitten, weil Russland einen Abschluss blockiere. Bei einer Einigung könnte der Iran wieder mehr Rohöl liefern. Trotz der neuen Forderungen aus Russland gehe der Iran nach eigenen Angaben von einer baldigen Fortsetzung der internationalen Atomverhandlungen in Wien aus. "Wir befinden uns nur in einer kurzen Pause und nicht in einer Sackgasse", habe ein Sprecher des Außenministeriums gesagt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: