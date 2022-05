XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energiekonzerns BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es laufe einfach rund bei BP. Der britische Energieriese scheffele satte Gewinne und positioniere sich immer stärker in verschiedenen lukrativen Märkten der Zukunft. Dementsprechend präsentiere sich die BP-Aktie in anhaltend starker Verfassung - zumal sich auch die Rohölpreise auf einem anhaltend hohen Niveau bewegen würden.Getrieben würden sie durch die anhaltend hohe Unsicherheit wegen des Kriegs in der Ukraine. Russland sei einer der weltgrößten Erdölförderer und sei von vielen, vornehmlich westlichen Staaten mit scharfen Sanktionen belegt worden. Am Wochenende hätten die G7-Länder erklärt, zu denen auch Deutschland gehöre, über kurz oder lang kein russisches Erdöl mehr beziehen zu wollen. In der EU werde derzeit an einem entsprechenden Verbot gearbeitet, das aber in einzelnen Ländern auf Widerstand treffe.Belastung komme am Ölmarkt aus China, da die Volksrepublik nach wie vor besonders strikt gegen die Ausbreitung des Corona-Virus vorgehe. Wochenlange Ausgangssperren in Millionen-Metropolen würden für eine erhebliche Belastung der Binnenkonjunktur sorgen. China sei die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und einer der größten Ölnachfrager."Der Aktionär" sei für die BP-Aktie weiterhin bullish gestimmt. Globale Aufstellung, Bilanz, Aussichten, Bewertung und Chartbild würden passen. Die Dividendenperle bleibe daher ein klarer Kauf. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung auf 3,70 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:4,8995 EUR -2,23% (09.05.2022, 12:27)