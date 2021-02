Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9355 EUR -5,15% (02.02.2021, 10:36)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

2,9375 EUR -3,47% (02.02.2021, 10:21)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

258,30 GBp -3,29% (02.02.2021, 10:22)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die BP-Aktie gebe im frühen Handel deutlich nach. Dies sei auf die enttäuschende Quartalszahlen zurückzuführen. So habe der Energiekonzern auch in Q4 die mauen Öl- und Gaspreise in der Corona-Krise zu spüren bekommen. Der bereinigte Überschuss sei von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 115 Mio. US-Dollar (95 Mio. Euro) eingebrochen nach 2,57 Mrd. Dollar ein Jahr zuvor.Das sei deutlich weniger gewesen als von Analysten erwartet, die im Schnitt mit 440 Mio. Dollar gerechnet hätten. Im Gesamtjahr 2020 habe ein bereinigter Verlust von 5,7 Mrd. Dollar gestanden. 2019 habe hier noch ein bereinigter Gewinn von fast 10 Mrd. gestanden.BP-Chef Bernard Looney habe die Quartalsdividende erneut bei 5,25 US-Cent angesetzt. In Q2 habe BP die Quartalsausschüttung zum ersten Mal seit zehn Jahren gekappt. Der Umsatz sei im Schlussquartal von 71,1 Mrd. im Vorjahr auf 44,8 Mrd. Dollar geschrumpft. Unter dem Strich habe dank Anteilsverkäufen ein Gewinn von 1,4 Mrd. Dollar gestanden. Ein Jahr zuvor habe BP wegen milliardenschwerer Abschreibungen einen Nettogewinn von 19 Mio. Dollar ausgewiesen.Die Zahlen seien wirklich enttäuschend, die schwache Kursentwicklung im frühen Handel sei daher wenig überraschend. Immerhin bestehe angesichts der weiterhin robusten Ölpreisentwicklung nun Hoffnung, dass das Jahr 2021 wieder deutlich erfolgreicher werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link