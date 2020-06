Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (15.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Wegen der Sorgen vor einer neuen Infektionswelle in China gehe es heute mit den Ölpreisen wieder deutlich bergab. Daher dürften auch die Anteilscheine von Ölproduzenten wie etwa BP im frühen Handel unter Druck geraten. Zudem erwarte der britische Energieriese auch wegen der Coronavirus-Pandemie enorme Belastungen für die Bilanz.So werde BP für das zweite Quartal Abschreibungen in Höhe von 13 bis 17,5 Milliarden US-Dollar tätigen müssen. Hauptgrund sei eine neue Einschätzung für die zukünftige Ölpreisentwicklung, wie das Unternehmen am Montag in London mitgeteilt habe. Zudem sei auch von einer schwächeren Entwicklung der Ölnachfrage auszugehen, da die Weltwirtschaft wohl länger anhaltend unter der Coronavirus-Pandemie leiden werde.Vergangene Woche habe BP bereits angekündigt, weltweit 10.000 Stellen zu streichen. Die Stellenkürzungen sollten ausschließlich in der Verwaltung vorgenommen werden, habe es geheißen. Weltweit habe der Konzern 70.000 Mitarbeiter.BP habe im ersten Quartal dieses Jahres durch den Ölpreisverfall und die gesunkene Nachfrage im Zuge der Coronavirus-Pandemie bereits heftige Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Anders als Konkurrent Shell habe sich BP trotzdem dagegen entschieden, die Ausschüttung an die Anteilseigner zu kappen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link