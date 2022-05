Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,63 EUR +1,25% (02.05.2022, 08:33)



XETRA-Aktienkurs BP-Aktie:

4,663 EUR +1,39% (29.04.2022)



London Stock Exchange-Aktienkurs BP-Aktie:

3,92 GBP +0,90% (29.04.2022)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Stock Exchange-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von BP plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Die Aussichten für BP würden gut bleiben. Die Gewinne würden beim Energieriesen sprudeln - und ein Ende der Phase hoher Ölpreise sei nicht in Sicht. So hätten Brent, WTI & Co am Freitag an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Denn das Ölkartell OPEC+ wolle trotz des hohen Preisniveaus und der Sanktionen gegen Russland seine Rohölförderung wohl nur moderat anheben.Dies habe die Nachrichtenagentur Bloomberg von Delegierten erfahren. Man habe auf die harte Corona-Politik der Chinesen verwiesen, die das Weltwirtschaftswachstum und die Nachfrage nach Rohöl dämpfe.Bereits am Donnerstag hätten die Ölpreise nach einem Pressebericht zugelegt. Demnach habe Deutschland seinen Widerstand gegen ein Verbot für Rohölimporte aus Russland aufgegeben. Deutschland sei nun bereit, kein russisches Öl mehr zu kaufen und mache damit den Weg für ein EU-Importverbot frei, habe das Wall Street Journal unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet. Wirtschaftsminister Robert Habeck habe ein Ölembargo gegen Russland in dieser Woche bereits als "handhabbar" bezeichnet."Ein Ölembargo der EU gegen Russland rückt näher", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank die jüngste Entwicklung kommentiert. Seiner Einschätzung nach komme der deutsche Sinneswandel nicht überraschend, nachdem Wirtschaftsminister Habeck zuvor mitgeteilt habe, dass Deutschland nur noch zwölf Prozent seiner Ölimporte aus Russland beziehe.Die BP-Aktie bleibt ein klarer Kauf (Stoppkurs: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link