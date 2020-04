Börsenplätze BP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

4,084 EUR +9,18% (02.04.2020, 11:50)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

4,067 EUR +6,55% (02.04.2020, 11:34)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,57 GBP +4,29% (02.04.2020, 11:39)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London-Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP Plc:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP Plc (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (02.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Öl- und Gaskonzerns BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London-Ticker-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Ölkonzerne hätten es derzeit nicht leicht. Die doppelte Belastung aus Ölpreisverfall und Nachfrageeinbruch aus der Corona-Krise würden der Industrie zusetzen. Das veranlasse den britischen Energieriesen BP dazu, kräftig an der Kostenschraube zu drehen - nachdem der Konzern gestern mitgeteilt habe, dass die Belastungen sich auf die Konzernergebnisse des ersten Quartals auswirken würden.In erster Linie möchte der Konzern die organischen Investitionsausgaben kürzen. Insgesamt umfasse das Sparprogramm 12 Milliarden US-Dollar - rund 25 Prozent weniger als ursprünglich für 2020 geplant. Damit gehe einher, dass die Produktion unter dem des Vorjahres liegen werde. 2019 habe BP 3,8 Millionen Barrel am Tag gefördert. Aktuell liege die Menge circa 70.000 Barrel darunter.Zudem setze der Konzern auf Digitalisierungsmaßnahmen und einer verbesserten Integration einzelner Konzernbereiche, um Kosten zu reduzieren. Bis Ende 2021 möchte BP mit dieser Maßnahme weitere 2,5 Milliarden Dollar einsparen.Weitere 15 Milliarden Dollar sollten bis Mitte nächsten Jahres durch Unternehmensverkäufe erzielt werden.Das Marktumfeld für den Ölkonzern bleibe hart. Ausschließlich mutige Anleger können den Kursrutsch der vergangenen Wochen nutzen, um die Dividendenperle ins Depot zu legen, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". Diese sollte unbedingt mit einem Stopp abgesichert werden. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link