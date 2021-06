Tradegate-Aktienkurs BP-Aktie:

3,786 EUR +0,37% (11.06.2021, 16:14)



Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

3,794 EUR +0,32% (11.06.2021, 16:04)



London-Aktienkurs BP-Aktie:

3,23 GBP -0,35% (11.06.2021, 16:04)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (11.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BP-Aktie laufe und laufe. Angetrieben von weiter steigenden Ölpreisen seien die Anteile des britischen Energieriesen im gestrigen Handel kurzzeitig auf ein neues Corona-Hoch geklettert. Die Experten von Goldman Sachs würden davon ausgehen, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich höher nach oben gehen werde.So habe Michele della Vigna, Analyst der US-Investmentbank, die BP-Papiere auf der viel beachteten "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel sehe er erst bei 470 Britischen Pence (umgerechnet 5,46 Euro) erreicht, was satte 44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege. Der Experte habe erklärt, dass der europäische Ölsektor vor einer Phase einer starken Cashflow-Generierung stehe. Nach Ansicht della Vignas steche dabei BP mit einer der stärksten Entwicklungspipelines der Branche noch hervor.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von BP nach wie vor bullish. Der Chart stehe kurz vor einem neuen Kaufsignal, das Marktumfeld und die Aussichten seien gut und die Bewertung immer noch relativ günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: