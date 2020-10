Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (20.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mineralöl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Große Ölkonzerne wie Royal Dutch Shell, BP & Co würden derzeit allesamt unter einer schwachen Nachfrage nach Öl und Gas sowie den damit verbundenen niedrigen Preisen leiden. Experten würden in diesem Umfeld einen hohen Druck in der Branche sehen, die Konsolidierung voranzutreiben. Und allmählich gerate der Sektor in Bewegung.So wolle nun der US-Ölkonzern ConocoPhillips die Ölschiefer-Firma Concho Resources übernehmen. Dies wäre die größte Übernahme in der Ölschiefer-Branche in diesem Jahr. Den Aktionären von Concho würden für eine Aktie 1,46 ConocoPhillips-Aktien angeboten, wie ConocoPhillips am Montag mitgeteilt habe. Concho komme so auf eine Unternehmensbewertung von 9,7 Milliarden US-Dollar. Das Concho-Management unterstütze den Deal. Der Aufschlag für die Concho-Anteilseigner liege bei 15 Prozent, ausgehend vom Kurs des 13. Oktobers, bevor Bloomberg über Gespräche zwischen den beiden Konzernen berichtet habe.Beide Firmen würden ab 2022 jährliche Einsparungen von 500 Millionen Dollar erwarten. Die geplante Übernahme müsse noch von den Aktionären der Firmen und den Behörden genehmigt werden. Es werde mit einem Abschluss im ersten Quartal 2021 gerechnet.Es dürfte in den kommenden Jahren im Energiesektor noch viele spannende Übernahmen geben. Inwieweit dabei Shell und BP in eine aktive Rolle schlüpfen würden, sei noch unklar. Wahrscheinlich dürften die beiden europäischen Energieriesen aber eher bei Erneuerbaren Energien zugreifen oder im Bereich der E-Mobilität und im Wasserstoffsektor Fuß fassen.Wegen der aktuell schwachen Charts drängt sich bei BP und Shell vorerst noch kein Kauf auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten die Stoppkurse bei 2,10 Euro (BP) und 9,10 Euro (Shell) beachten. (Analyse vom 20.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link