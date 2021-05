Börsenplätze BP-Aktie:



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (26.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Es werde wieder spannend am Ölmarkt. Wieder einmal stehe Brent-Öl kurz vor einem neuen Kaufsignal. Zuvor sei der nachhaltige Ausbruch über die psychologisch und charttechnisch wichtige Marke von 70 Dollar mehrere Male nicht geglückt. Die Anteilseigner des Energieriesen BP dürften die Entwicklung mit Spannung verfolgen.Rückenwind würden die Ölpreise weiterhin vor allem von der Aussicht auf eine anziehende Ölnachfrage im Zuge einer Erholung der Weltwirtschaft erhalten. Indes sei am Vorabend bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen leichten Rückgang der Lagerbestände an Rohöl verzeichnet habe. Am Nachmittag würden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet. Hier werde am Markt ebenfalls mit einem leichten Rückgang bei den Ölreserven gerechnet.Nach Einschätzung von Marktbeobachtern spiele die Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl und Benzin in den USA derzeit eine wichtige Rolle. In der größten Volkswirtschaft der Welt komme es in den Sommermonaten in der Regel zu einem Anstieg der Nachfrage. Hintergrund sei eine verstärkte Reisetätigkeit in der Ferienzeit.Die Aussichten für den Ölpreis - und damit auch für den Aktienkurs von BP - würden gut bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link