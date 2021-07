Börsenplätze BP-Aktie:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Energieriesen BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) unter die Lupe.Die Aktie von BP starte mit weiteren Kursgewinnen in die neue - spannende - Börsenwoche. Denn auch diese stehe wieder ganz im Zeichen der laufenden Verhandlungen der OPEC-Staaten sowie ihrer "Verbündeten" wie etwa Russland.Denn die Beratungen des Ölverbunds OPEC+ würden heute erneut in die Verlängerung gehen. Vor dem Wochenende sei es den 23 Ländern nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame Förderpolitik zu einigen. Eigentlich sollte die Produktion ab August in monatlichen Schritten bis Jahresende angehoben werden, um der steigenden Nachfrage zu begegnen. Doch ein Disput zwischen der Ölmacht Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten habe eine Einigung verhindert.Der Streit drehe sich offenbar sowohl um das Ausmaß der Produktionserhöhung bis Jahresende als auch um die Verlängerung der Konditionen, unter denen die OPEC+ agiere. Die Auseinandersetzung erinnere an eine Episode vor gut einem Jahr, als sich die Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland während der ersten Corona-Welle nicht auf eine gemeinsame Förderlinie hätten einigen können.Wie damals dürften sich die Streithähne auch diesmal einigen, würden Analysten der Commerzbank erwarten. Die OPEC+ dürfte eine Kompromisslösung finden, meine Rohstoffexperte Eugen Weinberg. Noch lasse der Streit den Ölmarkt kalt. Dagegen habe der Disput zwischen den Saudis und Russland vor gut einem Jahr mitten in der Corona-Krise zu einem beispiellosen Absturz der Ölpreise beigetragen.Anleger können bei der immer noch günstig bewerteten Dividendenperle nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne bei 3,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link