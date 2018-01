Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.01.2018/ac/a/a)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) ein klarer Kauf.Der Aktienprofi zeige sich durchaus optimistisch, dass die Zahlen von BP, die am 6. Februar kämen, gut ausfallen würden. Er berufe sich auf die Schätzungen für die Branche: J.P. Morgan gehe davon aus, dass die Gewinne im Jahresvergleich um fast 90% steigen würden. Hinzu komme, dass sich z. B. BP auf ergiebige Quellen fokussiere. Man habe die Fixkosten deutlich gesenkt.Die BP-Aktie sei noch recht günstig bewertet und biete hohe Dividendenrendite. BP ist aktuell der Wert, der den Aktienexperten von "Der Aktionär" am besten gefällt. Der Chart sehe auch hervorragend aus.Die BP-Aktie ist ganz klar ein Kauf, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BP-Aktie: