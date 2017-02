London-Aktienkurs BP-Aktie:

GBP 4,57 -0,02% (08.02.2017, 09:16)



ISIN BP-Aktie:

GB0007980591



WKN BP-Aktie:

850517



Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPE5



London Domestic Ticker-Symbol BP-Aktie:

BP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BP-Aktie:

BPAQF



Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (08.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF).Der bereinigte Nettogewinn in Q4 (untestiert: 400 Mio. USD) habe die Erwartungen verfehlt. Die Q4-Dividende (0,10 USD je Aktie) habe hingegen den Prognosen entsprochen. Das Gearing (Unternehmensdefinition) habe per Ende Dezember 2016 mit 26,8% im oberen Bereich der Zielsetzung (20% bis 30%) gelegen. Die Reserveersatzrate (109%) habe 2016 insbesondere wegen der Erneuerung der Adco-Lizenz oberhalb der wichtigen Marke von 100% gelegen.Als Enttäuschung werte der Analyst die zweifache Reduzierung des Cashflow-Ziels (Breakeven des organischen freien Cashflows nun erst Ende 2017 (bisher: 2017) sowie erst bei Ölpreis von rund 60 (bisher: 50-55) USD je Barrel). Außerdem sei im Quartalsverlauf die Schadenbelastung im Zusammenhang mit dem "Deepwater Horizon"-Unglück nochmals (um 799 Mio. USD vor Steuern) erhöht worden. Der Analyst habe seine Prognosen gesenktSven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BP-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel sei von 5,60 auf 5,05 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 08.02.2017)Xetra-Aktienkurs BP-Aktie:5,40 EUR +0,73% (08.02.2017, 09:15)