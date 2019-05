Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 5,90 Halten Independent Research Sven Diermeier 27.05.2019 6,50 Buy HSBC Gordon Gray 23.05.2019 6,20 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 01.05.2019 6,15 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 01.05.2019 7,80 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 30.04.2019 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 30.04.2019 7,00 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 30.04.2019 6,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 30.04.2019 6,00 Buy UBS AG Jon Rigby 30.04.2019

Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (29.05.2019/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,80 oder 5,90 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 30. April die Zahlen zum ersten Quartal 2019 präsentiert.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. April hervorgeht, habe beim Ölkonzern BP ein zum Jahresauftakt noch niedrigerer Ölpreis als im Vorjahr im ersten Quartal auf das Ergebnis gedrückt. Der bereinigte Gewinn sei in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahrs auf 2,36 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Experten hätten bereits mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Ein Jahr zuvor habe der Konzern 2,59 Milliarden Dollar Gewinn in den Büchern stehen gehabt.Herausgerechnet worden seien dabei weitere Kosten für die Bewältigung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko aus dem Jahr 2010, die allerdings deutlich niedriger ausgefallen seien als im Vorjahr. Die Aktionäre sollten eine Quartalsdividende in Höhe von 10,25 US-Cent je Aktie erhalten. Das seien 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Produktion habe dagegen angezogen. Rückenwind lieferte dabei auch das im Jahr 2018 in einem Mega-Deal vom Bergbaukonzern BHP Billiton für 10,5 Milliarden Dollar zugekaufte US-Schieferölgeschäft, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat den Titel nach Zahlen zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 780 Pence belassen. Der britische Ölkonzern habe sich operativ als widerstandsfähig erwiesen und insgesamt solide Kennziffern ausgewiesen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Schnelleinschätzung vom 30. April. Zudem stehe BP vor einer mehrjährigen Phase mit hohen freien Mittelzuflüssen.Die niedrigste Kursprognose für die BP-Aktie kommt dagegen von Independent Research und liegt bei 5,90 GBP. Analyst Sven Diermeier hat in einer Aktienanalyse vom 27. Mai seine Halteempfehlung für den Titel bekräftigt. Das bereinigte Zahlenwerk für Q1/2019 sei moderat hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben, habe sich aber im Rahmen des Marktkonsens bewegt. Die Q1-Dividende (0,1025 USD/Aktie) habe hingegen der Analystenerwartung entsprochen. Der freie Cashflow (FCF) sei aufgrund der BHP-Transaktion (weitere Tranche geleistet) nur leicht positiv gewesen. Das Gearing (gemäß Unternehmensdefinition) habe per Ende März 2019 mit 30% am oberen Ende der Zielspanne gelegen (20%-30%). Die Ziele für 2021 seien bestätigt worden (FCF vor Steuern (Upstream & Downstream) bei realem Ölpreis von 55 USD je Barrel: 23-25 Mrd. USD). Auch die Ausschüttungspolitik (u.a. progressive Dividendenpolitik) sei bestätigt worden. Diermeier habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert. Die Dividendenrendite sei u.a. attraktiv (u.a. 2019e: 5,9%).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: