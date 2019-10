Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,25 Overweight J.P. Morgan Christyan Malek 23.10.2019 7,00 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 17.10.2019 5,90 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 17.10.2019 6,05 Neutral Credit Suisse Thomas Adolff 14.10.2019 7,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 11.10.2019 5,75 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 11.10.2019 7,10 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 04.10.2019 6,00 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 16.09.2019 - Buy Kepler Cheuvreux - 16.09.2019 6,00 Buy HSBC Gordon Gray 11.09.2019 5,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 28.08.2019 6,00 Buy UBS AG Jon Rigby 31.07.2019

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (28.10.2019/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Ölkonzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 5,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. gibt am 29. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 bekannt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Bernstein Research: 7,10 GBP. Das US-Analysehaus hat BP nach dem angekündigten Rückzug von Chef Bob Dudley auf "outperform" belassen. Eine Überraschung sei dies nicht, schrieb Analyst Oswald Clint in einer Studie vom 4. Oktober. Mit Bernard Looney, derzeit verantwortlich für das Geschäft der Erdölgewinnung, habe der Ölkonzern den richtigen Nachfolger gefunden. Dudley gehe am 31. März 2020 in den Ruhestand.Hingegen eine der niedrigsten Kursprognosen für BP stammt von RBC: Das Analysehaus hat die Aktie des Ölkonzerns nach einem Zwischenbericht zum 3. Quartal auf "outperform" mit einem Kursziel von 5,75 GBP belassen. Der Ölkonzern habe neben Aussagen zu seinen Fortschritten hinsichtlich seiner Veräußerungspläne auch über Wertberichtigungen und die erwartete Steuerquote im abgelaufenen Jahresviertel informiert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am 11. Oktober vorliegenden Studie. Alles in allem dürfte die Konsensschätzung für das Quartalsergebnis je Aktie um rund 30 Prozent sinken.Der Ölkonzern BP erwartet im 3. Quartal eine Wertminderung seines Geschäfts von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar (1,8 bis 2,7 Milliarden Euro), so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 12. Oktober. Wie das Unternehmen am 4. Oktober in London mitgeteilt habe, ergebe sich diese nach Steuern aus dem Verkauf von Unternehmensteilen. Als Folge erhöhe sich kurzfristig der Verschuldungsgrad und liege damit über den angepeilten 20 bis 30 Prozent. Im kommenden Jahr solle der Verschuldungsgrad dann allerdings wieder sinken und im Rahmen des Zielkorridors liegen. Das Programm zum Verkauf von Unternehmensteilen habe insgesamt ein Volumen von rund 10 Milliarden Dollar und könne laut BP früher abgeschlossen werden als zuvor erwartet.