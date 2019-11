Kursziel

BP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 6,50 Overweight Barclays Capital Lydia Rainforth 07.11.2019 5,90 Buy Berenberg Bank Henry Tarr 30.10.2019 6,50 Buy Kepler Cheuvreux - 30.10.2019 5,80 Buy UBS AG Jon Rigby 30.10.2019 5,30 Halten Independent Research Sven Diermeier 30.10.2019 7,10 Outperform Bernstein Research Oswald Clint 29.10.2019 5,80 Neutral Credit Suisse - 29.10.2019 7,30 Conviction Buy List Goldman Sachs Michele della Vigna 29.10.2019 5,90 Buy Jefferies & Company Jason Gammel 29.10.2019 5,50 Outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 29.10.2019

Kurzprofil BP plc.:



Eines der weltweit größten Mineralöl- und Energieunternehmen, der britische Konzern BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF), hat seine Niederlassungen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt. Das Portfolio umfasst die Förderung von Erdöl, Erdgas, alternativer Energie, Treibstoffen, Schmierstoffen, Petrochemikalien und Bitumen. BP befasst sich mit allen Etapen des Produktionsprozesses (Erschließung, Förderung, Raffinerie, Transport und Verkauf). Das Erschließen, der Bau von Infrastrukturen und die Produktion von Erdöl und Erdgas verteilen sich auf allen fünf Kontinenten. (13.11.2019/ac/a/a)







London (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des britischen Öl-Konzerns BP plc. (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London: BP, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 7,30 oder 5,30 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur BP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.BP plc. hat am 29. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2019 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Oktober zu entnehmen ist, hätten niedrigere Öl- und Gaspreise beim Ölkonzern BP im dritten Quartal auf die Bilanz gedrückt. Zudem hätten dem Unternehmen die Auswirkungen der Hurrikans zu schaffen gemacht. Im dritten Quartal sei der bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um rund 40 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar zurückgegangen, wie BP mitgeteilt habe. Experten hätten aber mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Die Produktion habe um drei Prozent angezogen. Der Umsatz sei um 14 Prozent auf 68,3 Milliarden Dollar zurückgegangen.Wegen Abschreibungen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar bei den verkauften US-Gas-Geschäften habe BP im dritten Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 750 Millionen Dollar ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von rund 3,4 Milliarden Dollar erwirtchaftet, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der BP-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Trotz einigen Gegenwindes habe der Ölkonzern beim Barmittelzufluss erneut gut abgeschnitten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am 29. Oktober vorliegenden Studie. Das sei ein gutes Zeichen für die künftigen Aktienrückkäufe.Bei Independent Research jedoch wird der BP-Titel mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel von 5,50 GBP auf 5,30 GBP gesenkt. Das Q3-Zahlenwerk sei durch die Öl- und Gaspreisrückgange sowie milliardenschwere Wertberichtigungen (Desinvestitionen) geprägt gewesen. Das bereinigte EPS habe sich alles in allem im Rahmen der Analystenerwartung bewegt, habe aber den Marktkonsens übertroffen. Die Q3-Dividende habe der Analystenerwartung entsprochen. Der freie Cashflow (FCF) sei zwar positiv gewesen und habe die Ausschüttung vollständig gedeckt, aufgrund des Nettoverlustes (Wertberichtigungen) sei aber das Gearing (per 30.09.: 32%) im Quartalsverlauf weiter gestiegen und liege über der Zielspanne (20% bis 30%).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur BP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur BP-Aktie auf einen Blick: