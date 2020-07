Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (31.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) unter die Lupe.Die französische Großbank habe das zweite Quartal trotz Corona-Krise ohne größere Einschnitte überstanden. Der Quartalsgewinn habe sich um fast 7% auf 2,3 Mrd. Euro zurückgegangen und habe damit deutlich besser gelegen als von vielen Analysten erwartet. BNP Paribas habe eine günstige Einschätzung für den weiteren Verlauf 2020 abgegeben, sofern die wirtschaftliche Lage sich in weiter Europa nicht verschlechtere.Wieder einmal habe der BNP Paribas seine starke Aufstellung bestätigt. Allerdings sei der gute Erfolg des Platzierungsgeschäfts mit Anleihen aus Q2 kaum wiederholbar. Bis zur besseren Klarheit über den Verlauf der Corona-Krise bleibe "Der Aktionär" bei diesem Bankenwert auf der Seitenlinie, so Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2020)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:35,145 EUR +2,43% (31.07.2020, 11:56)