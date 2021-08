Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



53,89 EUR -0,90% (16.08.2021, 09:21)



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (16.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Papiere der französischen BNP Paribas würden bei Anlegern oft unter dem Radar fliegen. Dabei habe die Aktie nicht nur im Vergleich zum europäischen Bankensektor einiges zu bieten. Sowohl fundamental als auch charttechnisch sei die Großbank einen Blick wert. "Der Aktionär" erkläre außerdem, was Anleger noch zusätzlich bekämen.Die Pandemie habe die Sorge vor einer neuen Bankenkrise entfacht, das habe sich bisher aber nicht bewahrheitet. Im Gegenteil würden viele Institute wieder mit großzügigen Ausschüttungen ab Herbst aufwarten. Zu den spendabelsten Konzernen dürfte dabei die BNP Paribas gehören. Nach besser als erwarteten Quartalszahlen und einer starken Erholung des Geschäfts gebe es großen Spielraum für höhere Ausschüttungen.Derzeit belaufe sich die Rendite aufgrund einer Ausschüttung von 1,11 Euro je Aktie vom Mai bereits auf rund zwei Prozent. Mit dem nach Zahlen bekannt gegebenen Nachschlag in Höhe von 1,55 Euro für Ende September steige die Dividendenrendite deutlich. Beim aktuellen Kurs beliefe sich die Rendite mit 2,66 Euro Ausschüttung auf etwa 4,9 Prozent. Der Konsens erwarte für 2021 noch höhere Ausschüttungen und am Ende eine Rendite von mehr als sieben Prozent.Wer jetzt einsteigt, beachtet den Stopp bei 38,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link