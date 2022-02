Börsenplätze BNP Paribas-Aktie:



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



Das französische Finanzinstitut BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) entstand im Jahr 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Es bietet universelle Leistungen aus dem Privat- und Firmenkundengeschäft weltweit an. Über ein dichtes Netz an Zweigstellen sowie Online-Banking vermarktet das Finanzinstitut zahlreiche Produkte aus dem Finanzierungs- und Anlagenbereich. Das Unternehmen gliedert seine Geschäftstätigkeit in die drei Bereiche: Corporate and Institutional Banking, Retail Banking und Investment Solutions. (16.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BNP Paribas S.A. (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Ukraine-Krise gebe es vorsichtige Zeichen der Entspannung. Finanztitel würden erleichtert reagieren, doch die Unsicherheit bleibe hoch. Allerdings ändere das Umfeld steigender Zinsen alles. Einzelwerte wie die BNP Paribas würden zudem noch mit üppigen Ausschüttungen aufwarten. Das sollte trotz der bestehenden Risiken einen guten Puffer bieten.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für die Titel der BNP Paribas von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Eine straffere globale Geldpolitik stufe sie als einen potenziellen Paradigmenwechsel ein, so Analystin Magdalena Stoklosa in einer Branchenstudie zu europäischen Banken. Sie kalkuliere nun mit einer Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 50 Basispunkte und einem Ausstieg aus der Negativzins-Politik bis März 2023.Der Konsens sehe weiter Potenzial bei der BNP Paribas, denn das aktuelle Kursziel liege mit 73,49 Euro über dem derzeitigen Niveau. Das höchste Ziel habe dabei Aurelia Faure von Santander mit 86,44 Euro ausgegeben. 19 der insgesamt 27 Analysten würden weiter zum Kauf raten. Die restlichen acht würden kein Stück aus der Hand geben. Verkaufen würde derzeit kein Experte.BNP Paribas sei mit einem KGV von etwa 8 günstiger als die Peers mit im Schnitt zehn. Zudem sei bereits jetzt die erwartete Dividendenrendite für 2022 attraktiv. Das Ende der Fahnenstange dürfte bei den Ausschüttungen aber noch nicht erreicht sein. Risiken durch eine erneute Eskalation im Ukraine-Konflikt müssten bei Finanztiteln zwar bedacht werden.Wer mehr Risiko aushalten kann, sollte aber über einen Einstieg nachdenken, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link