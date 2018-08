Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

55,50 EUR -0,34% (01.08.2018, 12:43)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

55,47 EUR -0,36% (01.08.2018, 13:01)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (01.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF).Das Nettoergebnis habe in Q2 mit 2,39 (Vj.: 2,40) Mrd. Euro sowohl die Analysten-Prognose von 2,29 Mrd. Euro als auch den Marktkonsens von 2,07 Mrd. Euro übertroffen. Die Zahlen hätten - nach einem etwas schwächeren Auftaktquartal – überzeugen können. Zwar sei der Anleihehandel (-17% y/y) auch diesmal ein Belastungsfaktor geblieben, jedoch die Erlösdynamik bei International Financial Services habe merklich angezogen (+9% y/y; Q1 2018: +4% y/y) und die Erlösentwicklung im französischen Privatkundengeschäft habe sich stabilisiert. Den fünften aufeinanderfolgenden y/y-Rückgang im Anleihehandel habe man mit dem schwachen Umfeld in Europa erklärt, was auf Dauer den Investoren als Begründung nicht reichen sollte. Die Wachstumstrends außerhalb des Investment Bankings dürften sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen.Alles in allem sehe der Analyst BNP Paribas als gut aufgestellt an, um die strategischen Ziele bis 2020 zu erreichen. Er habe seine Prognosen teilweise angepasst (Dividende je 2018e: 3,10 (alt: 3,20) Euro; EPS 2019e: 6,72 (alt: 6,56) Euro). Neben der ausgewogenen regionalen und segmentspezifischen Ergebnisdiversifikation spreche das aktuelle Bewertungsniveau für das Wertpapier, die sich letztlich im Einklang mit dem europäischen Bankensektor wieder besser entwickelt habe.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die BNP Paribas-Aktie. Das Kursziel sei von 70,00 auf 72,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: