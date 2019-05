Xetra-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

48,545 EUR +1,52% (03.05.2019, 14:31)



Euronext Paris-Aktienkurs BNP Paribas-Aktie:

48,675 EUR +1,41% (03.05.2019, 14:35)



ISIN BNP Paribas-Aktie:

FR0000131104



WKN BNP Paribas-Aktie:

887771



Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BNP Paribas-Aktie:

BNPQF



Kurzprofil BNP Paribas S.A.:



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (03.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) von 44 Euro auf 50 Euro.Das Nettoergebnis sei in Q1/2019 um 22% y/y auf 1,92 Mrd. Euro gestiegen und habe damit im Rahmen der Markterwartungen gelegen (1,94 Mrd. Euro). Dabei habe die Bank insbesondere von einem Veräußerungsgewinn profitiert (838 Mio. Euro; Verkauf eines 14,3%-Anteils an der SBI Life Insurance). Das operative Ergebnis habe mit 1,93 (Vj.: 1,92) Mio. Euro auf dem Vorjahresniveau gelegen. Dabei habe insbesondere der Anstieg der Gesamterträge (+3,2% y/y) überzeugen können. Gleichzeitig seien die operativen Aufwendungen nur um 2,3% y/y gestiegen, so dass sich die Aufwands-Ertragsquote auf 75,8% (Vj.: 76,5%) verbessert habe.Insgesamt seien die Q3-Zahlen ohne Überraschungen ausgefallen. Nach einem vergleichsweise schwachen Q4/2018 habe sich vor allem das Kapitalmarktgeschäft in Q1/2019 belebt. Trotz eines schwachen Marktumfelds habe der Bereich CIB einen Anstieg der Kundenaktivitäten verzeichnet. Auf der Kostenseite hätten sich die eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen positiv bemerkbar gemacht. Drach bestätige seine Erwartungen für 2019 (u.a. EPS: 5,55 Euro) und 2020 (u.a. EPS: 6,25 Euro).Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BNP Paribas-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze BNP Paribas-Aktie: