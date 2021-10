(Mit Material von dpa-AFX)



BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) ist eine der führenden Geschäftsbanken Frankreichs und war an den Einlagen gemessen 2010 die größte Bank Europas, am Börsenwert gemessen 2011 die drittgrößte Bank Europas. Sie entstand am 23. Mai 2000 durch die Fusion der Banque Nationale de Paris (BNP) und der Paribas. Zusammen mit der Société Générale und dem Crédit Lyonnais gehört sie zu den drei alten Geschäftsbanken ("les trois vieilles") Frankreichs. (30.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BNP Paribas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die BNP Paribas-Aktie (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) unter die Lupe.Der französische Finanzkonzern habe am gestrigen Freitag mit den Zahlen zum dritten Quartal positiv überrascht. Der Gewinn und die Erträge seien deutlich gestiegen, die BNP Paribas spiele ihre Stärke als breit aufgestellter Player aus. Für Aktionäre gebe es zudem erfreuliche Nachrichten, die für weiter steigende Kurse sprechen würden.BNP Paribas habe im dritten Quartal von einem starken Geschäft im Aktienhandel sowie dem heimischen Privat- und Firmenkundengeschäft profitiert. Damit habe eine überraschende Schwäche in der Anleihen-Sparte ausgeglichen werden können. Hier seien die Erträge um 28% gefallen und damit stärker als bei Konkurrenten. Allerdings sei wie schon im zweiten Quartal die Belastung durch Kreditausfälle deutlich zurückgegangen.Unter dem Strich habe das zu einem Gewinn von 2,5 Mrd. Euro geführt und damit rund einem Drittel mehr als vor einem Jahr, wie die Bank am Freitag in Paris mitgeteilt habe. Die Erträge hätten um knapp 5% auf 11,4 Mrd. Euro zugelegt. Damit habe der Finanzkonzern sowohl beim Ertrag als auch Gewinn die Erwartungen des Marktes übertroffen.Die BNP Paribas erwäge eine Erhöhung der Aktionärsrenditen als Teil eines neuen strategischen Plans, nachdem das De-facto-Dividendenverbot der Europäischen Zentralbank in der Corona-Krise aufgehoben worden sei, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg diesen Monat berichtet habe. Die Bank prüft Szenarien, die eine Erhöhung der Ausschüttungsquote von 50% im Jahr 2021 auf 60% des Jahresgewinns im Jahr 2021 vorsehen würden, wie mit den Plänen vertraute Personen gesagt hätten. Das deute auf höhere Dividenden hin.Die BNP Paribas sei mit einem 2022er-KGV von 8 unterbewertet und für 2021 werde eine Dividendenrendite von mehr als 6% erwartet. Der Konzern würde von der globalen Zinswende und der Konjunkturerholung, die sich im Frühjahr in Europa fortsetzen dürfte, profitieren. Für einen Einstieg sei es noch nicht zu spät, der Stopp verbleibe bei 37,50 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link