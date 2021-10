ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Münchener Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 84 Euro auf 86 Euro.BMW habe für seine beiden wichtigsten Bereiche - Automobile (EBIT-Marge: 9,5% bis 10,5% (bisher: 7% bis 9%; Gj. 2020: 2,7%; Gj. 2019: 4,9%)) und Finanzdienstleistungen (ROE: 20% bis 23% (bisher: 17% bis 20%; Gj. 2020: 11,2%; Gj. 2019: 15,0%; zum Vergleich strategisches Ziel: mindestens 14%)) - die Guidance für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Ausschlaggebend für die Erhöhung des Ausblicks seien die gestiegenen Preise bei Neu- und Gebrauchtwagen (Knappheit an elektronischen Bauteilen: Absatzbelastung vs. Konzentration auf margenstärkere Modelle, Angebotsverknappung (steigende Preise im Automarkt)). Damit könnte BMW im Kernsegment Automobile - unter Mithilfe eines positiven Sondereffekts (mehrheitliche Auflösung einer Rückstellung für wettbewerbswidrigem Verhaltens) - die höchste EBIT-Marge seit dem Geschäftsjahr 2012 (10,8%) erzielen und zudem oberhalb des strategischen Zielkorridors (8% bis 10%) herauskommen.Diermeier sei von der Ausblickserhöhung positiv überrascht und habe seine Prognosen entsprechend angehoben (u.a. EPS 2021e: 15,36 (alt: 14,44) Euro; EPS 2022e: 13,02 (alt: 12,37) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von unter 10% lautet das Rating für die BMW-Stammaktie (seit der letzten Kommentierung vom 04.08.: +4%) weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 04.10.2021)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:83,38 EUR -1,13% (04.10.2021, 10:48)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:83,34 EUR -0,58% (04.10.2021, 10:35)