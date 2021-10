Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (07.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Es sei noch nicht lange her, dass BMW-Chef Oliver Zipse die Prognose angehoben habe. Grund für den Optimismus des CEOs seien die anziehenden Preise bei Neu- und Gebrauchtwagen gewesen. Am Donnerstag habe der Autohersteller seine Absatzzahlen für das dritte Quartal bekanntgegeben. Wie auch Daimler müsse BMW einen knackigen Rückgang um 12,2% verkraften. Gute Nachrichten habe es allerdings von der Elektroauto-Sparte gegeben: Nach neun Monaten habe sich die Zahl der abgesetzten Elekroautos auf 1,93 Mio. fast verdoppelt.Am Vortag habe BMW mit einer interessanten Meldung auf sich aufmerksam gemacht. Der bayerische Premium-Hersteller investiere eine ungenannte Summe in das US-amerikanische Start-up-Unternehmen Lilac Solutions, das Patente für die Gewinnung von Lithium aus Salzwasserlagerstätten halte. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sehe das Investment nicht ganz so euphorisch: "Für mich ist das eher eine Art Beruhigungspille für ein zweistelliges oder niedriges dreistelliges Millionen Euro Engagement statt eine klare Strategie in die Batterie, wie etwa im VW-Konzern oder jetzt bei Daimler.""Der Aktionär" habe BMW im Februar zum Kauf empfohlen. Wer investiert sei, bleibet angesichts der guten Nachrichten dabei. Dennoch: Im Gegensatz zu VW setze BMW auf Elektroautos und Hybride. Für den "Aktionär" sei das nicht die beste Strategie der drei deutschen Hersteller. Auch in Sachen Batterieproduktion müsse BMW trotz der letzten Neuigkeiten und dem Deal mit Lilac Solutions nachlegen. Hier seien VW und Daimler bereits einen Schritt weiter, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.10.2021)