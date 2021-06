Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

92,21 EUR +1,33% (21.06.2021, 14:33)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

92,27 EUR +1,45% (21.06.2021, 14:27)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (21.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW-Chef Oliver Zipse habe dem Konzern neues Leben eingehaucht. BMW habe in Sachen Elektromobilität in den letzten Monaten deutlich an Speed zugelegt.Der Autobauer werde im laufenden Jahr neben dem i4 auch den vollelektrischen SUV iX3 und später das größere Technologieflaggschiff iX auf den Markt bringen. 2023 wolle BMW in 90 Prozent seiner heutigen Marktsegmente mit einem rein elektrischen Modell vertreten sein. Dennoch: "Nach wie vor ist BMW deutlich langsamer als der VW-Konzern und Daimler, etwa mit EQS. Die neuen E-Autos von BMW iX4 und i4 sind eher Standard. BMW muss noch aufholen", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Dabei habe BMW-CEO Oliver Zipse zuletzt die Strategie seines Konzerns verteidigt, langsamer als etwa der heimische Rivale Audi aus der Produktion klassischer Verbrennermotoren auszusteigen. "Die wahren Entscheider in unserer Industrie sind die Kunden. Und die sollte man nie aus den Augen verlieren", habe der Manager in einem Interview der "Passauer Neuen Presse" und des "Donaukuriers" (Montag) gesagt.Zipse habe auf die Pläne des Münchner Konzerns verwiesen, 2030 die Hälfte der Autos mit rein batterieelektrischem Antrieb zu verkaufen. "Wenn ein Hersteller dann kein Verbrennerangebot mehr hat, dann geht ihm das halbe Marktvolumen verloren, und er befindet sich auf einem unternehmerischen Schrumpfungskurs." Zwar werde es in den kommenden 15 Jahren Städte, Regionen und Länder geben, in denen sich der Transformationsprozess zur Elektromobilität vollständig vollziehe. Aber in der Summe der weltweit 140 BMW-Märkte werde das nicht der Fall sein.Die Volkswagen Tochter Audi habe jüngst angekündigt, Mitte des Jahrzehnts den letzten Verbrenner auf den Markt zu bringen. Ab 2032 oder 2033 wolle der Ingolstädter Konzern weltweit dann nur noch Autos mit Elektroantrieb verkaufen.Feststoffbatterien würden von Experten gute Chancen eingeräumt, in einigen Jahren die derzeitige Lithium-Ionen-Akkutechnologie von E-Autos abzulösen und dann mehr Reichweite und schnelleres Aufladen zu bieten. VW arbeite bei dieser Technologie mit dem US-Unternehmen QuantumScape zusammen.Solid Power wolle über die Fusion mit dem Finanzvehikel Decarbonisation and Acquisition Corporation an die US-Börse Nasdaq kommen. Der Unternehmenswert inklusive Schulden werde bei rund 1,2 Milliarden Dollar liegen. BMW und Ford hätten Anfang Mai eine Finanzierungsrunde bei dem Unternehmen angeführt, in der rund 135 Millionen Dollar an den Feststoffbatteriespezialisten gegangen seien.Die BMW-Aktie sei nach der guten Performance zuletzt in die Konsolidierung übergegangen. Das Break über das Hoch vom 24. Januar 2018 bei knapp 94,80 Euro sei vertagt worden. Der nächste potenzielle Kurstreiber dürfte der Digitaltag am 24. Juni sein.Anleger können sich mit einem Kauflimit bei 85,00 Euro auf die Lauer legen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2021)