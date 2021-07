Xetra-Aktienkurs BMW-Vorzugsaktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190037, WKN: 519003, Ticker-Symbol: BMW3, NASDAQ OTC-Symbol: BYMOF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. EUR, der Umsatz auf 104,210 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 126.016 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.07.2021/ac/a/d)



Die Aktie des südkoreanischen Batterieherstellers Samsung SDI seien in diesen Tagen besonders gefragt. Die Analysten von Mirae Asset hätten jüngst ihre Kaufempfehlung erneuert und würden ein Potenzial von 40% sehen. Zudem seien die heutigen BMW-Aussagen und Zahlen für den Absatz der in Ungarn produzierten Samsung SDI-Batterien relevant. Mit 153.267 Einheiten habe BMW den Absatz von vollelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen im ersten Halbjahr um satte 149% gesteigert. Die neuen Modelle iX und der i4, die ab November auf die Straße kämen, hätten für einen "hohen Auftragseingang" und "großes Interesse" gesorgt.Wichtig auch für Samsung SDI: Während etwa jüngst bei Tesla nur noch 2 der 201 Tausend ausgelieferten Autos hochpreisige Modelle (S+X) gewesen seien, verbessere sich der Umsatzmix für BMW. Die Analysten von UBS würden schreiben, man rechne wegen anteilig weniger verkaufter Luxusautos von Tesla in Q2 mit Einflüssen auf die Rohmarge. Anders zeige sich gerade die Situation beim Samsung SDI-Kunden BMW. Der BMW i3 für knapp 40.000 Euro laufe aus und rund doppelt so teure Modelle wie der iX mit mehr Luxus, höheren Margen und mehr verbauten Batterien würden neu eingeführt.BMW und Samsung SDI seien laufende Empfehlungen des AKTIONÄR Hot Stock Report, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2021)