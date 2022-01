Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (19.01.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) weiterhin zu kaufen.Der deutsche Premiummarken-Autobauer BMW habe im dritten Quartal 2021 den Lieferengpässen bei Elektronik-Chips zum Trotz seinen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich sei der Überschuss im Jahresvergleich um über 42% auf EUR 2,58 Mrd. angestiegen. Zurückzuführen sei dies nicht zuletzt auf ein starkes Abschneiden der Finanzdienstleistungssparte, die u.a. von hohen Gebrauchtwagenpreisen profitiere. Aber auch im Kerngeschäft, dem Automobilbau, habe BMW das operative Ergebnis gesteigert: Die von den Anlegern viel beachtete Marge vor Zinsen und Steuern sei um 1,1 Prozentpunkte auf 7,8% gestiegen.Im Konzern, zu dem neben Autos und Motorrädern der Marke BMW auch Mini und Rolls-Royce gehören würden, habe BMW vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von EUR 2,88 Mrd. erwirtschaftet und damit klar über den Schätzungen der Analysten gelegen. Der Konzernumsatz habe trotz einer geringeren Zahl an ausgelieferten Autos um 4,5% auf EUR 27,47 Mrd. zugelegt. Dabei hätten BMW nicht zuletzt hohe Neuwagenpreise in die Karten gespielt.Den erst Ende September erhöhten Jahresausblick 2021 habe das Management zuletzt beibehalten. Demnach werde für das gesamte Geschäftsjahr trotz der Corona-Pandemie ein "solider Aufwärtstrend bei der Geschäftsentwicklung und einer gleichbleibenden Risikosituation" erwartet. Speziell die EBIT-Marge sollte im Vergleich zu 2020 zulegen und in einem Bereich von 9,5% bis 10,5% (davor: 6% bis 8%) liegen. Jüngsten Berichten zufolge sei man bei BMW mittlerweile sogar zuversichtlich sich im oberen Bereich dieser Spanne zu bewegen. Außerdem seien letzte Woche auch erste Vorabzahlen veröffentlicht worden. Anders als viele andere Autohersteller habe BMW 2021 trotz der weltweiten Knappheit wichtiger Bauteile mehr Autos als im ersten Jahr der Corona-Pandemie verkauft. Im Konzern sei der Absatz im Gesamtjahr um 8,4% auf gut 2,5 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Bei den BMW-Autos selbst seien mit einem Plus von 9,1% im Vergleich zum Vorjahr rund 2,2 Millionen Einheiten abgesetzt worden. Damit hätten die Münchener den 2021er-Spitzenplatz der deutschen Premiumhersteller erobert.Bezahlt habe sich insbesondere die Flexibilität des Unternehmens gemacht. Während andere Autobauer mit verschiedenen Produktionsstraßen arbeiten würden, ermögliche BMWs Produktionssystem in den Werken eine Vielzahl von Modellen herzustellen und auf dem gleichen Band sowohl Elektro- als auch Verbrennerautos zu bauen. So hätten beispielsweise Autos halbfertig gebaut und ins Zielland geliefert werden können, wo man dann durch so genannten Lochverbau fehlende Komponenten endmontiere.Auch die Elektroautos von BMW seien 2021 auf eine extrem positive Resonanz gestoßen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Absatz von vollelektrischen Fahrzeugen verdoppelt und sei auf mehr als 100.000 Stück gestiegen. Gerade Ende 2021 seien mit dem iX und dem i4 zwei weitere rein elektrische Fahrzeuge auf den Markt gekommen und in diesem Jahr sollten weitere folgen. So laute für 2022 das Ziel, an dieses Wachstum anzuknüpfen und den Elektro-Absatz erneut zu verdoppeln.Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung für die BMW-Aktie auf "Kauf" und erhöht das Kursziel aufgrund der attraktiven KGV-Bewertung im Peer-Group-Vergleich von EUR 98,10 auf EUR 112,10. Das sei im Vergleich zu anderen Analysehäusern durchaus konservativ gerechnet. (Analyse vom 19.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.