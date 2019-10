Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (07.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die BMW-Aktie hinke der Performance von Volkswagen und Daimler in den letzten Wochen deutlich hinterher. Jetzt wolle BMW ein Sparprogramm auf die Bahn bringen. Dazu sollten rund 5.000 Mitarbeiter auf Gehalt verzichten. J.P. Morgan senke den Daumen. Keine guten Voraussetzungen für die Aktie.BMW wolle im Zuge seines Sparprogramms bei Tausenden hochqualifizierten Mitarbeitern Arbeitszeit und Gehalt reduzieren. Das könne bei einigen der mehr als 5.000 Betroffenen Einbußen von 10.000 bis 14.000 Euro im Jahr bedeuten. Das berichte die "Wirtschaftswoche".BMW wolle die Gespräche über das Sparpaket bis Ende des Jahres abschließen. Beim Betriebsrat heiße es, man stehe dabei erst ganz am Anfang.Die US-Bank J.P. Morgan sehe BMW derzeit in keiner guten Ausgangsposition. Die Einschätzung von Analyst Jose Asumendi laute vor den Zahlen zum dritten Quartal "underweight". Das Kursziel sehe Asumendi bei 60 Euro.Nach der Aufwärtsbewegung von 58,30 Euro auf 65,20 Euro habe die Aktie wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Die nächsten kleineren horizontalen Widerstände auf dem Weg nach oben lägen bei 67,37 Euro und im Anschluss bei 69,61 Euro.Erst sobald diese wichtige Hürde genommen werde, könne Entwarnung gegeben werden. Bis dahin heißt es noch abwarten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Aktuell stelle die BMW-Aktie keinen Kauf dar. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: