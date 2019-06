Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (28.06.2019/ac/a/d)



Nachdem Dieter Zetsche bei Daimler seinen Platz habe räumen müssen, werde auch bei BMW über einen Wechsel in der Führungsetage gemunkelt. So möchte Harald Krüger gern seinen Vertrag verlängern, doch vonseiten des Aufsichtsrats gebe es Bedenken.In Bezug auf den Aktienkurs sei es für BMW die letzten Jahre alles andere als rund gelaufen. Dieser sei seit dem Höchststand 2015 um mehr als 45 Prozent gefallen. Das liege an stagnierenden Verkäufen und rückläufigen Renditen. Allerdings wäre es ein Fehler, diese Zustände allein Krüger zuzuschreiben, schließlich laufe es bei der Konkurrenz aufgrund des schlechten konjunkturellen Ausblicks nicht anders.Große Hoffnung auf Besserung setze der BMW-Chef auf die Einführung des neuen Geländewagens X7 in den nächsten Monaten. Es sei gut möglich, dass dieser Wagen die Absätze in den USA vorerst auf ein höheres Niveau bringe. Den Bereich der E-Mobilität habe Krüger jedoch verschlafen.Zu Krügers Amtsantritt 2015 sei BMW noch Vorreiter in diesem Bereich gewesen und habe mit dem i3 das einzige deutsche Elektroauto in Serie produzieren können. Doch wegen schleppender Verkaufszahlen seien keine neuen Modelle mehr auf den Markt gebracht worden. BMW laufe nun den anderen Autoherstellern hinterher. Dazu komme auch noch eine Rückstellung von 1,4 Milliarden aufgrund einer drohenden EU-Kartellstrafe.Etwas frischer Wind würde BMW sicher gut bekommen. Aus fundamentaler Sicht wirke BMW aktuell sehr günstig, der Aktionär empfehle aber eher die Aktien von Daimler und Volkswagen. Auch aus charttechnischer Sicht wird BMW erst wieder mit dem Überschreiten der 200-Tagelinie interessant, so Jan Fankhänel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2019)