Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (03.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Der deutsche Premiummarken-Autobauer BMW habe im dritten Quartal den Lieferengpässen bei Elektronikchips zum Trotz seinen Gewinn deutlich gesteigert. Unter dem Strich sei der Überschuss im dritten Quartal im Jahresvergleich um über 42% auf EUR 2,58 Mrd. gestiegen. Zurückzuführen sei dies nicht zuletzt auf ein starkes Abschneiden der Finanzdienstleistungssparte, die u.a. von hohen Gebrauchtwagenpreisen profitiere.Aber auch im Kerngeschäft, dem Automobilbau, habe BMW das operative Ergebnis gesteigert: Die von den Anlegern viel beachtete Marge vor Zinsen und Steuern sei um 1,1 Prozentpunkte auf 7,8% gestiegen.Im Konzern habe BMW vor Zinsen und Steuern einen Gewinn von EUR 2,88 Mrd. erwirtschaftet und damit klar über den Schätzungen der Analysten gelegen. Der Konzernumsatz habe trotz einer geringeren Zahl an ausgelieferten Autos um 4,5% auf EUR 27,47 Mrd. zugelegt. Dabei hätten BMW nicht zuletzt hohe Neuwagenpreise in die Karten gespielt. Den Ende September erhöhten Jahresausblick habe das Management beibehalten.Unsere letzte Empfehlung zu den Aktien von BMW lautete auf "Kauf", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Außerdem befinde sich BMW auf der "Top Picks" Liste von Raiffeisen Research. (Analyse vom 03.11.2021)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity