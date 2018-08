Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,69 EUR +0,13% (13.08.2018, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,50 EUR +0,01% (13.08.2018, 12:58)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (13.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Im Juli 2018 habe BMW die Automobilauslieferungen auf 181 Tsd. Fahrzeuge (+0,2%; +1,6 ytd) gesteigert und zeige sich damit weiterhin stabil trotz der internationalen Unsicherheiten durch die Handelskonflikte.In Q2/18 habe BMW die Auslieferungen auf 0,54 Mio. Automobile (+1,4%) gesteigert. Der Umsatz sei jedoch auf 25,0 Mrd. EUR (-2,9%) gefallen. Adjustiert um Währungseffekte habe dieser etwa auf Vorjahresniveau gelegen. Das EBIT von 2,7 Mrd. EUR (-6,3%) habe leicht unter dem Vergleichszeitraum, jedoch im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Mit einem EBIT in Höhe von 1,9 Mrd. EUR (-14,5%) sei die Automobilmarge auf 8,6% gesunken (VJ 10,3%), vor allem wegen negativer Währungseffekte und eines preisintensiven Umfelds. Bei den Motorrädern habe die EBIT-Marge bei 14,9% gelegen (VJ 15,0%). Stabil und über den Erwartungen habe das EBIT der Finanzdienstleistungen mit 607 Mio. EUR gelegen (+3,2%).Für 2018 erwarte BMW unverändert einen leichten Anstieg der Automobilauslieferungen und des Umsatzes. Das Konzernergebnis vor Steuern solle auf Vorjahresniveau liegen (ohne möglichen Sonderertrag durch die Zusammenführung der Mobilitätsdienstleistungen mit Daimler). Die operative Marge im Segment Automobile und Motorräder sei weiter im Zielkorridor von 8 bis 10% angestrebt.Als Folge der chinesischen Zölle auf US-Produkte erwarte BMW trotz bereits erfolgter Preiserhöhungen eine Belastung in H2/18 (<300 Mio. EUR).Damit passt Frank Biller, Investmentanalyst der LBBW, sein Kursziel leicht von 92 EUR auf 89 EUR an und bestätigt das Rating "halten". Als größte Risiken sehe er niedrigere Absatzzahlen oder hohe Strafzahlungen im Rahmen der Kartellvorwürfe. Auch eine Ausweitung der internationalen Handelskonflikte dürfte sich negativ auswirken. (Analyse vom 13.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: