Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (03.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Der Münchener Autokonzern habe bei den Pkw-Auslieferungen in H1/2018 um 1,8% auf 1,243 Mio. Einheiten (Marken: BMW +2,0%, Mini +0,1%, Rolls-Royce +13,1%; Regionen: Europa +1,2%, Amerika +3,9%, Asien +1,9%) zulegen können. Absatzstärkstes Land sei mit deutlichem Abstand China mit 300.153 (+2,2%) verkauften Autos vor den USA mit 176.570 (+2,8%) gewesen. Der Absatz elektrifizierter Fahrzeuge sei um 42,5% auf 60.660 Einheiten gestiegen.Habe der Autobauer anlässlich der Präsentation der Q1-Zahlen beim Konzern-EBT noch "mindestens das Vorjahresniveau" angestrebt, so werde jetzt "nur" noch das Vorjahresniveau erwartet. Bei BMW würden sich negative Wechselkurseffekte sowie die Investitionen rund um die Elektromobilität und das Autonome Fahren bemerkbar machen.Über BMW würden derzeit einige dunkle Wolken schweben. Einerseits seien auch bei BMW Diesel-Fahrzeuge mit Verdacht auf Abgas-Manipulation entdeckt worden, andererseits könnte der Konzern in einen Kartell-Skandal verwickelt sein. Zudem leide BMW unter dem chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt stärker als andere Autohersteller, zumal das größte Werk des Konzerns im amerikanischen Spartanburg stehe. Seit der Verkaufsempfehlung der NORD LB Anfang Mai habe der DAX-Titel allerdings mehr als 10% ihres Wertes verloren.