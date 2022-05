XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2021 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 194.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 16,1 Mrd. EUR, der Umsatz auf 111,2 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2021 beschäftigte das Unternehmen weltweit 118.909 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (04.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Die Credit Suisse veröffentliche regelmäßig eine Liste mit ihren favorisierten Aktien aus Europa. Nach einem volatilen ersten Quartal für europäische Werte, an dessen Ende der Stoxx Europe 600 6,5 Prozent Verlust habe verzeichnen müssen, habe die Bank Ende April ihre neuen Favoriten für das laufende Quartal genannt - einer von denen: BMW.Bei dem Autobauer lobe die Credit Suisse in Person von Analyst Richard Carlson unter anderem Wachstumschancen und den frühen Einstieg in die Elektromobilität. Auch wegen des starken geographischen Mix halte die Bank BMW für gut aufgestellt. Allerdings stehe die Elektrifizierung bei BMW im Vergleich zu anderen Automobilherstellern noch am Anfang. BMW zähle zu den wenigen Autobauern, die noch kein konkretes Ausstiegsdatum vom Verbrennungsmotor genannt hätten.Bei BMW sollten die Chancen langfristig nicht schlecht stehen, allerdings sind andere Autobauer wie Mercedes insbesondere im Hinblick auf die Elektromobilität besser aufgestellt, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2022)Börsenplätze BMW-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:81,00 EUR +1,21% (04.05.2022, 21:39)