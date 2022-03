Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

79,41 EUR +2,44% (22.03.2022, 17:38)



XETRA-Aktienkurs BMW-Aktie:

78,91 EUR +1,90% (22.03.2022, 17:23)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (22.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.Vergangene Woche habe BMW neue Ziele für die E-Mobilität verkündet. Unter anderem wolle man bis 2025 über zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge verkauft und eine komplett neue Plattform auf den Markt gebracht haben. Dafür gehe man beim bayerischen Autohersteller nun auch neue Wege.Im Gegensatz zu den bisherigen Aussagen habe BMW bekannt gegeben, zukünftig auch selbst Akkus herzustellen. Sonst habe man von BMW immer gehört, dass der Konzern seine Akkus von anderen Firmen herstellen lasse. Von diesem Plan würden sich die Münchner jetzt verabschieden und hätten bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Partnern fünf Gigafactories würden aufbauen wollen. Entstehen sollten diese laut Mitarbeitern in Regionen, in denen auch Elektroautos produziert würden. Damit folge man dem Beispiel anderer Autobauer.Die eigene Batterieherstellung mache aus vielen Gesichtspunkten Sinn. So könne die Versorgung mit Akkus trotz Lieferkettenproblemen und Knappheit bei diversen Rohstoffen, wie zum Beispiel Lithium, sichergestellt werden. Außerdem würden Preiskämpfe vermieden und die Abhängigkeit von einzelnen Zulieferern reduziert.Um zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben, müsse BMW den Ausbau der Elektromobilität weiter vorantreiben. Die Chancen hierfür stünden nicht schlecht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BMW-Aktie: