Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

84,03 EUR -0,95% (30.07.2021, 15:52)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

83,86 EUR -1,42% (30.07.2021, 15:38)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2020 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,3 Mio. Automobilen und über 169.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 5,222 Mrd. EUR, der Umsatz auf 98,990 Mrd. EUR. Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte das Unternehmen weltweit 120.726 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt und rückt Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung konsequent ins Zentrum seiner Ausrichtung, von der Lieferkette über die Produktion bis zum Ende der Nutzungsphase aller Produkte. (30.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Mit 1.339.080 ausgelieferten Fahrzeugen der Marken BMW, MINI und Rolls-Royce (+39,1%) habe die BMW Group das erste Halbjahr 2021 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen. Alle Marken hätten in den ersten sechs Monaten ein Absatzplus erzielt. Das Unternehmen habe in den ersten beiden Quartalen den Absatz in allen Weltregionen steigern können. Sogar im Vergleich zum hervorragend verlaufenen Vorkrisenjahr 2019 liege der Absatz der BMW Group im ersten Halbjahr mit +7,1% klar im Plus.Der Konzern sehe sich auf Kurs, im laufenden Jahr "ein solides und profitables Absatzwachstum zu erzielen". Dank des starken Modellportfolios, einer weltweit hohen Kundennachfrage sowie einer exzellenten operativen Leistung könne dies in der gegebenen Formulierung fast schon als konservativ prognostiziert gesehen werden.Mit 153.267 Einheiten habe die BMW Group den Absatz von vollelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 148,5% gesteigert. Damit sei die Elektromobilität auch in absoluten Zahlen ein signifikanter Wachstumstreiber für das Unternehmen. Der Absatz vollelektrischer Fahrzeuge habe sogar um 183,9% auf 36.089 Fahrzeuge, jener von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen um 139,4% auf 117.178 Einheiten gesteigert werden können.Mit der Erweiterung des Angebots an vollelektrischen Fahrzeugen um die zwei zentralen Innovationsträger BMW iX und BMW i4 setze der Konzern die konsequente Elektrifizierung seines Modellportfolios bereits im kommenden Herbst fort. In den nächsten Jahren würden unter anderem vollelektrische Versionen der volumenstarken BMW 5er Reihe, des BMW 7er, des BMW X1 sowie des Nachfolgers des MINI Countryman folgen. Bis 2025 plane der Konzern, den Absatz vollelektrischer Modelle jährlich im Schnitt um deutlich mehr als 50% zu steigern und damit gegenüber dem Jahr 2020 mehr als zu verzehnfachen. Die BMW Group erwarte, dass im Jahr 2030 der Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen mindestens 50% ihres weltweiten Absatzes betragen werde. Insgesamt plane die BMW Group, in den nächsten rund zehn Jahren etwa zehn Millionen vollelektrische Fahrzeuge auf die Straße zu bringen.Aufgrund der eingeschränkten Verfügbarkeit von Halbleiter-Komponenten habe die BMW Group im ersten Halbjahr vereinzelt Anpassungen des Produktionsprogramms vorgenommen. Die Versorgungssituation mit Halbleiterkomponenten werde vorerst weiterhin angespannt bleiben. Auswirkungen auf die Absatzsituation im weiteren Jahresverlauf seien nicht auszuschließen. Kompensiert werde dieses grundsätzlich klar negative Umfeld ein wenig durch die Tatsache, dass dies auf der anderen Seite die Durchsetzbarkeit höherer Preise und Margen ermögliche und eine starke Nachfrage nach Gebrauchtwagen mit sich bringe.Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, belässt daher seine Empfehlung auf "Kauf" und erhöht das Kursziel aufgrund der KGV-Bewertung im Peer-Group-Vergleich und des gegebenen zumindest zehnprozentigen Bewertungs-Discounts gegenüber der eigenen Historie von EUR 89,00 auf EUR 98,10, was im Vergleich zu anderen Analysehäusern durchaus konservativ gerechnet ist. (Analyse vom 30.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten EmittentenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity