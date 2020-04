Börsenplätze BMW-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:

45,17 EUR +2,43% (02.04.2020, 14:03)



Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:

45,35 EUR +2,17% (02.04.2020, 13:48)



ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 31 Produktions- und Montagestätten in 15 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2019 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2,5 Mio. Automobilen und über 175.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2019 belief sich auf 7,118 Mrd. Euro, der Umsatz auf 104,210 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte das Unternehmen weltweit 133.778 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (02.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) unter die Lupe.BMW habe im ersten Quartal in den USA deutlich weniger Autos verkauft. Der Absatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 15,3 Prozent zurückgegangen. Es gebe allerdings auch positive News.BMW habe im US-Markt im ersten Quartal 59.455 Stück Autos verkauft. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 15,3 Prozent weniger gewesen. Besonders stark habe es die Marke Mini getroffen. Der Absatz sei um 35,1 Prozent auf 8.072 Fahrzeuge in die Knie gegangen.BMW habe für März knapp 20.000 Mitarbeiter für Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit angemeldet. Die meisten von ihnen seien in den Werken Dingolfing, München, Regensburg und Leipzig beschäftigt, habe eine Sprecherin am Dienstag auf Nachfrage mitgeteilt. Der Autobauer habe die Produktion in seinen europäischen Fabriken wegen der Corona-Krise bereits vor zwei Wochen gestoppt. Die Bänder sollten zunächst bis zum 19. April stehen - danach solle die Fertigung nach derzeitiger Planung wieder anlaufen, wie eine BMW-Sprecherin gesagt habe.Was die Aktie betreffe, gebe es allerdings auch positive News. Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa sehe das Papier von BMW bei 65 Euro fair bewertet. Die derzeitigen Produktionsunterbrechungen des Autobauers in Europa und Südafrika dürften in Kürze auch in den USA ihren Niederschlag finden, habe Rokossa in einer Studie geschrieben. Dagegen sei die Fahrzeugherstellung in China bereits wieder bei 60 bis 70 Prozent der "normalen" Produktion.Hinzu komme, dass BMW- Vorstand Oliver Zipse das Thema Elektromobilität weitaus beherzter angehe, als sein Vorgänger Harald Krüger. Zipse baue auf die Verkaufserfolge der eigenen E-Autos. Mit dem i3 könne BMW ohnehin seit Jahren punkten. Und der wichtige i4, den der BMW-Vorstand vor kurzem präsentiert habe, wie auch der iNext, kämen 2021. Solle heißen: Die Richtung stimme.Gut möglich also, dass BMW mit seinem China-Partner näher zusammenrücke, um die Investitionen in wichtige Zukunftsprojekte gemeinsam zu schultern. "Vielleicht kommt man sich mit Great Wall etwas näher und überlegt eine Überkreuz-Beteiligung", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen gegenüber dem "Aktionär" gesagt. Great Wall und BMW würden bereits bei der Fertigung des Mini zusammenarbeiten. Ab 2022 werde im Rahmen des Joint Ventures Spotlight Automotive Limited in Zhangjiagang der E-Mini vom Band laufen.Die BMW-Aktie habe zuletzt stark unter der schlechten Branchenstimmung gelitten. Positiv: CEO Oliver Zipse gehe die Elektro-Strategie weitaus beherzter an als sein Vorgänger. Hinzu komme: "Alle die es schaffen sich mit chinesischen Partnern stabil aufzustellen, sind die potenziellen Gewinner", so Autoexperte Dudenhöffer. Dazu gehöre auch BMW.Erste Käufe sind auf dem aktuellen Niveau für Anleger mit einem langen Atem vertretbar, so Jochen Kauper. Wobei: Im Autosektor sei derzeit in Europa VW als bessere Anlage-Alternative einzuschätzen. (Analyse vom 02.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link