ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF).Der Autobauer habe angekündigt, die E-Mobilitätsstrategie zu beschleunigen. Demnach sollten nun bereits 2023 (bisher: 2025) 25 elektrifizierte Modelle angeboten werden. Davon mehr als die Hälfte vollelektrisch. Den Absatz elektrifizierter Fahrzeuge wolle BMW eigenen Angaben zufolge in 2021 ggü. 2019 verdoppeln. Bis 2025 solle dann der E-Autoabsatz um mehr als 30% p.a. steigen, was Diermeier als ambitioniert erachte.Im Gegensatz zum Hauptrivalen Daimler gehe BMW davon aus, den in der EU ab 2021 geltenden Grenzwert für Neuzulassungen zu erfüllen. Die gesamte Automobilindustrie und insbesondere BMW als Premiumanbieter stünden vor dem Zielkonflikt: Einhaltung der CO2-Vorgaben (bedeute mehr E-Autos mit geringerer Profitabilität) vs. Strafzahlung bei Verfehlen der CO2-Vorgaben (belaste ebenfalls die Profitabilität, könnte Image schaden). Der Absatz von E-Autos sei u.a. stark von der staatlichen Regulierung abhängig und daher schwer zu prognostizieren. Bezüglich den jüngsten Pkw-Absatzzahlen (Mai) habe BMW besser als Daimler (Mercedes-Benz Cars) und Audi abgeschnitten, was aber zumindest teilweise auf einen Basiseffekte (schwacher Mai 2018) zurückzuführen sei. Während die Zollthematik zumindest vorerst an Brisanz verloren habe, sei das "Hart-Brexit"-Risiko gestiegen.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BMW-Stammaktie nach wie vor mit "halten". Das Kursziel werde von 78,00 Euro auf 70,00 Euro gesenkt (Discounted-Cashflow-Modell (Risikoabschlag: nach wie vor 10,0% auf Grund der Diesel- und Kartellproblematik), gesenkte Mittelfristannahmen wegen höheren Anteils von E-Fahrzeugen, höheres Beta)). (Analyse vom 26.06.2019)Börsenplätze BMW-Aktie:Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:64,42 EUR +2,01% (26.06.2019, 12:20)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:64,12 EUR +1,70% (26.06.2019, 12:36)